Migranti, Ue: spunta l'ipotesi di quote massime nazionali | Meloni: "Sull'immigrazione alla fine la spunterò io"

A questo meccanismo dinamico, che terrebbe in conto i flussi d'ingresso e di uscita, si affiancherebbe "un tetto annuale". Quote e soglie sarebbero funzionali a far scattare gli interventi di "solidarietà obbligatoria" da parte degli altri Stati. "Alla fine la spunterò io", ha commentato Giorgia Meloni .

Il principio - sottolineano fonti diplomatiche - è ancora "oggetto di discussione" ai tavoli negoziali e rientra nel metodo di lavoro concordato tra i 27 secondo cui "nulla è deciso sinché tutto è deciso". Anche perché il Patto sulla migrazione è un mosaico molto complesso composto da varie tessere legislative, come direttive, raccomandazioni e regolamenti.

Si lavora per rendere obbligatorio il "principio di solidarietà" Una bozza di mediazione proposta dalla presidenza indica chiaramente che è necessario "raffinare ulteriormente l'equilibrio tra solidarietà e responsabilità" e che "si deve tenere conto della particolare posizione geografica degli Stati membri di frontiera". Il testo a ogni modo esclude che i ricollocamenti saranno mai resi "obbligatori", benché siano previsti tra le misure di solidarietà insieme ai "contributi finanziari" e a non meglio precisati "altri interventi". Come ha già precisato la presidenza svedese, infatti, si lavora per rendere obbligatorio "il principio di solidarietà" e non una misura a favore di un'altra.

I negoziati - precisa una fonte diplomatica - procedono serrati per arrivare al prossimo Consiglio Affari Interni - previsto l'8 giugno in Lussemburgo - con una posizione il più possibile condivisa, in modo da centrare l'obiettivo di chiudere il mandato negoziale del Consiglio e poter avviare il trilogo con Commissione e Parlamento, perlomeno sulla parte che riguarda la gestione dell'asilo e della migrazione.