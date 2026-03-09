Antisemitismo, Ottolenghi: "In Italia noi ebrei non viviamo bene, usciamo scortati"

Ddl Antisemitismo - "È una legge importante - ha affermato -. Siamo molto soddisfatti dell'approvazione della legge che risponde a un'esigenza vera. Ci sono dati preoccupanti con un aumento materiale degli antisemitismo. In Europa e in Italia la situazione è molto preoccupante. Non ci dobbiamo nascondere. La politica ha risposto a un'esigenza oggettiva" anche se "avremmo auspicato in una maggiore convergenza. Vedere voti contrari e astensioni ha fatto un po' male".