Ansa

L'istituto della prescrizione processuale previsto dalla riforma Cartabia è quello che desta "maggiore preoccupazione" nell'Associazione nazionale magistrati. Lo ha detto il presidente Giuseppe Santalucia in audizione in commissione Giustizia alla Camera sugli emendamenti governativi alla riforma del processo penale. "Questo - ha aggiunto - non è lo strumento adatto perché più che acceleratorio è eliminatorio dei processi".