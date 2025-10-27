Anm, Parodi: "Trent'anni per la vicenda giudiziaria di Silvio Berlusconi non è civile"

L'Anm, per bocca del presidente Cesare Parodi, ammette che nella vicenda giudiziaria di Silvio Berlusconi "la tempistica" per ottenere giustizia non è da Paese civile. Le parole di Parodi arrivano 24 ore dopo la lettera con cui Marina Berlusconi ha parlato di "calunnie e false accuse" che per 30 anni hanno "avvelenato" la vita del padre. Parodi ha affermato che nella storia giudiziaria di Berlusconi "non ha funzionato la tempistica" per poi aggiungere che "qualunque vicenda che dura 30 anni è qualcosa che un Paese civile non dovrebbe conoscere".