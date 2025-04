Anm: "Dal dl sicurezza arriva un messaggio inquietante"

Il segretario generale dell'Anm, Rocco Maruotti, critica il dl sicurezza varato venerdì dal Cdm. "È inquietante il messaggio del dl sicurezza, che sembra avere solo un duplice obiettivo: da un lato, creare nella collettività un problema che non esiste, non mi pare che ci sia alcun allarme sociale o alcuna questione emergenziale legata all'ordine pubblico; dall'altro, tentare di porre le basi per la repressione del dissenso". Immediata la risposta della Lega attraverso una nota del vicesegretario Andrea Crippa: "Da Anm ennesimo sciagurato attacco alla politica. L'associazione nazionale magistrati rispetti l'autonomia di governo e Parlamento".