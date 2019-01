Andreotti, controverso ma enorme in una politica fatta oggi da comparse

Su Andreotti sono state ben più numerose le parole dette di quelle da lui stesso proferite. Mefistofele, Belzebù, Grande Vecchio: lui stesso ironizzava su appellativi, intrighi e mene che il giustizialismo non gli ha mai risparmiato. “Il potere logora chi non ce l’ha”: indubbiamente ne ha avuto molto ma credo di poter affermare che l’abbia sempre messo al servizio del suo Paese. Intervistandolo svelai - su questa battuta – un arcano: non l’aveva letta da Talleyrand, “l’avevo imparata dai contadini di Cassino”, mi disse. Così come per l’altro celebre aforisma” A pensar male si fa peccato ma quasi sempre ci si indovina”.



Confrontandolo con certi politicanti redenti della Terza Repubblica, la sua statura e il suo rango si stagliano sopra un’estesa palude di mediocrità. "Non sono all’altezza di esprimere un giudizio sul politico ma ho maturato un sentimento di stupore per il modo aperto, fiero, risoluto ma anche umile, attento, documentato, leale con cui affrontò le vicende giudiziarie che lo coinvolsero. Non so se avesse letto Kafka ma certamente seppe attendere e vivere il suo “processo” come ogni uomo convinto della propria innocenza dovrebbe sempre fare, senza tentennamenti, senza indugi nell’affrontare a viso aperto la prova del giudizio e della verità, senza dilazioni, fughe o rinvii.