Anci a Piantedosi: "Risorse inadeguate per la sicurezza urbana"

"La sicurezza urbana rappresenta una priorità per il governo e per i sindaci. Siamo a disposizione per fare la nostra parte ma occorrono risorse adeguate, politiche di sicurezza urbana integrata e soprattutto un rafforzamento della presenza del forze dell'ordine per contrastare i fenomeni che creano insicurezza nelle nostre città". E' questa la posizione dei sindaci e dell'Anci ribadita al termine dell'incontro con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a cui i primi cittadini hanno chiesto "un nuovo patto nazionale per il diritto alla sicurezza dei cittadini e la vivibilità delle città italiane. Le risorse da dedicare alla sicurezza urbana per il 2025 sono pari a 24,5 milioni di euro, risorse quindi inadeguate".