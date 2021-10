Anche in Regione Lombardia mozione Pd per sciogliere Forza Nuova

Ansa

Anche nel Consiglio regionale della Lombardia il Pd presenterà una mozione che chiede lo scioglimento di Forza Nuova e delle formazioni che intendono ricostituire il disciolto partito fascista. "La destra neofascista e neonazista sta tentando di riprendere la scena cavalcando il movimento dei no vax e no Green pass", ha affermato il capogruppo dem in Regione, Fabio Pizzul.