Amministrative, in sette comuni italiani non si vota per assenza di candidati

ansa

Ci sono città dove la lista dei candidati è così lunga che si fatica ad arrivare alla fine, e altri dove invece a stento si legge un nome. In sette comuni italiani infatti, nessuno si è fatto avanti per diventare il prossimo sindaco, e nemmeno consigliere. In altri 217 invece, gli elettori alle urne non avranno tanta difficoltà, dovendo scegliere se sostenere o meno l'unica lista candidata a queste amministrative.