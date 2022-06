Amministrative, Tajani: "I moderati sono decisivi, i nostri candidati i più vincenti"

A dirlo è Antonio Tajani , vicepresidente e coordinatore di Forza Italia dopo il voto delle Amministrative. Tajani esclude anche rimescolamenti all'interno della coalizione del Centrodestra. "Non pensiamo a nessuna federazione, a nessuna fusione, a nessuna lista unica - dice in un'intervista al Corriere della sera -. Non c'è nulla di tutto questo in vista. Noi pensiamo a rafforzare il centro".

"Il centrodestra è maggioranza nel Paese", ma "dovremo rafforzare la cooperazione interna dove è mancata", con la convinzione che "alle Politiche il voto oggi disperso tra le tante liste civiche tornerà ai partiti e a noi", dice. E avverte: con il sistema maggioritario che "non credo ci sia tempo per

cambiare" andare uniti è una necessità, rimandando al futuro il nodo della candidatura a premier nel centrodestra: "Lo vedremo e decideremo dopo. Anzi, lo deciderà il capo dello Stato, visto che è lui che dà l'incarico".

Le divisioni sono comunque costate, con città come Verona a rischio, ma Tajani minimizza o comunque va oltre: "Solo 5 Comuni capoluogo su 26 ci vedono divisi, e sempre per ragioni locali, non per differenze politiche. Succede, ma alle Politiche non succederà più". E ora su Verona FI inviterà a votare Sboarina? "Diremo, come spero facciano gli alleati, di votare i candidati del centrodestra al ballottaggio. Purché questi candidati dimostrino di essere parte del centrodestra, di una coalizione, comportandosi di conseguenza".

Il coordinatore di FI rivendica comunque i risultati del partito, al di là delle percentuali: "A Palermo siamo il primo partito, a Gorizia, ad Asti andiamo molto bene, siamo ovunque sempre essenziali per vincere. Siamo in linea con i nostri risultati del passato alle Amministrative, perché in moltissimi casi siamo presenti anche con nostri esponenti nelle tante liste civiche, che in questo tipo di elezioni prendono tanti voti. Nessuna particolare preoccupazione, la tenuta c'è".