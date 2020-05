Amendola a Kurz: "No scelte unilaterali su confini, coordinamento Ue"

"Chiudere i confini per invogliare il turismo in Austria non mi sembra una trovata sensazionale. Lavoriamo in coordinamento con la Commissione europea per una gestione delle frontiere coordinata". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, commentando le parole del cancelliere Sebastian Kurz che ha detto di non voler aprire le frontiere con quei Paesi "che non hanno la situazione dei contagi da coronavirus sotto controllo".