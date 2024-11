Ambiente, Cop16 su biodiversità dal 25 al 27 febbraio a Roma

La Cop16, conferenza annuale dell'Onu sulla biodiversità, sospesa il 2 novembre scorso a Cali in Colombia, riprenderà dal 25 al 27 febbraio prossimi a Roma, presso la sede della Fao. Lo rende noto sul suo sito la Convenzione Onu sulla Biodiversità, che organizza le Cop. La Convenzione, si legge in una nota, ha deciso di riprendere a Roma la Cop interrotta a Cali "per affrontare le questioni in agenda lasciate irrisolte dopo la sospensione del vertice a causa della mancanza del quorum nelle prime ore del 2 novembre".