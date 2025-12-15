L'ambasciatore d'Israele in Italia: qui gli ebrei non si sentono sicuri

"Credo che gli ebrei in Italia non si sentano sicuri". Lo ha dichiarato Jonathan Peled, ambasciatore israeliano in Italia, in un'intervista durante una trasmissione televisiva. Peled ha aggiunto che gli ebrei in Italia "sono cittadini italiani, come tutti gli altri italiani" e "hanno il diritto di vivere in pace e in sicurezza e non sono in nessuna maniera relazionati con la politica interna di Israele, ma con la politica italiana".