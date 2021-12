Alto Adige, si è fatta rimborsare 4 trasferte a Trento ma era in auto con un collega: si dimette consigliera 28enne

La consigliera provinciale di Südtiroler Volkspartei (Svp) Jasmin Ladurner si è dimessa per irregolarità nel rimborso spese. La 28enne avrebbe indicato quattro trasferte a Trento ma in realtà era con l'auto di un altro consigliere e quindi non aveva diritto al rimborso. Le dimissioni sono state annunciate dal partito e sono avvenute in accordo con il segretario Svp Philipp Achammer .

Questo passo, prosegue la nota, "è stato inevitabile per un comportamento errato. Ladurner merita rispetto per essersi assunta la responsabilità con le dimissioni tempestive. Ringraziamo Ladurner per il lavoro svolto in questi tre anni in consiglio provinciale di Bolzano", conclude la nota.

Come scrive il Fatto Quotidiano, "Ladurner era risultata al primo posto, tra i consiglieri regionali, per le spese di trasferta sostenute per partecipare alle sedute del consiglio regionale. Per trattamento di missione aveva percepito 11.283 euro". Le contestazioni che hanno portato la 28enne a rassegnare le dimissioni riguardano però solo le 4 trasferte a Trento.