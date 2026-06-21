Giorgia Meloni al raduno degli Alpini del Triveneto: "Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale"

Giorgia Meloni, durante la visita a sorpresa a Gemona del Friuli dove ha partecipato al raduno degli Alpini del Triveneto nel 50° anniversario del terremoto, ha detto a Telefriuli: "Non era tanto che ero passata da queste parti, ma ero passata per un'altra ragione. Ho pensato che fosse doveroso. Diciamo che avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e, se non si trova qui, non so dove altro si potrebbe trovare".