Alluvioni Emilia-Romagna e Toscana, aiuti per 446 milioni di euro: ok definitivo dell'Europarlamento

Le risorse saranno indirizzate in particolare alla riparazione delle infrastrutture danneggiate, la salvaguardia del patrimonio culturale e le operazioni di bonifica. Nel testo approvato, i deputati esprimono la loro "più profonda solidarietà a tutte le vittime, alle loro famiglie e a tutti le persone colpite dalla distruzione delle alluvioni in Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia, nonché alle autorità nazionali, regionali e locali coinvolte negli sforzi di soccorso". Il Parlamento europeo sottolinea inoltre il "numero crescente di catastrofi naturali gravi e distruttive in Europa" ed evidenzia che "il bilancio del Fondo di solidarietà Ue dovrebbe essere ampliato in vista dell'imminente proposta della Commissione sul nuovo bilancio comune pluriennale".