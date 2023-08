Alluvione, Figliuolo: "Al via ordinanze per 738 milioni di euro"

Il commissario per la ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana, Francesco Paolo Figliuolo, ha annunciato due ordinanze che sbloccheranno 738 milioni di euro.

Di questi, 289 serviranno per rimborsare "immediatamente tutte le somme urgenze che hanno posto in essere o che stanno ponendo in essere i Comuni e i soggetti attuatori come i consorzi di bonifica", e 449 per "tutti gli interventi urgenti che sono finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e alla tutela pubblica e privata delle persone che vivono in quei luoghi". "Il presidente Meloni - ha spiegato Figliuolo - ha la massima attenzione sull'emergenza e la ricostruzione post emergenza".