Alfredo Mantovano: riformare reati contro la Pa, via l'abuso d'ufficio

Per Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, "un restyling dei reati contro la pubblica amministrazione ci vuole".

E nello specifico ciò che è necessario è "togliere di mezzo fattispecie di reato come l'abuso d'ufficio che non portano quasi mai a condanne definitive, però hanno un effetto paralizzante nel momento in cui inizia l'indagine".