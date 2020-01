Alfonso Bonafede è il capo delegazione del M5s nel governo: "Sono molto onorato di questo importante compito"

"Sono molto onorato per questo importante compito che ha voluto darmi il M5s, che ringrazio per la fiducia". Lo afferma Alfonso Bonafede, dopo essere stato eletto capo delegazione del M5s nel governo. "Ringrazio Luigi Di Maio per quello che ha fatto finora - aggiunge il Guardasigilli -. Ci sarà tempo per parlare dei singoli temi, mi piace dire che sarò la voce dei Cinque Stelle e mi confronterò con tutti. Faremo gli interessi dei cittadini".