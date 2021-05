Alessandro Di Battista a "Dritto e Rovescio": "Io in politica? Non escludo nulla"

Dalla recente tragedia della funivia Stresa-Mottarone, costata la vita a 14 persone, fino al ricordo della madre scomparsa, Alessandro Di Battista ha toccato diversi punti nel corso dell'intervista rilasciata a "Dritto e Rovescio" durante la puntata di giovedì 27 maggio, ipotizzando anche un ritorno in politica.

"Non escludo nulla", ha risposto alla supposizione di Paolo Del Debbio di poter tornare a incidere in maniera concreta dopo la separazione dal Movimento 5 Stelle.

E precisando di non sentirsi al momento rappresentato da alcun partito, aggiunge: "In passato mi è capitato di rifiutare poltrone importanti e di essere andato avanti per la mia strada senza scendere a compromessi, in primis con la mia coscienza, e non escludo che questa possa essere la mia strada anche in futuro perché la posizione di indipendenza e autonomia che mi sono guadagnato, anche a costo di rinunce sanguinolente, è altamente valoriale per me".