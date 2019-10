Alessandra Mussolini: il 27/10 messa per il Duce a Predappio

Anpi: "Vietare le manifestazioni fasciste" - "Il rispetto per i morti c'è. Il problema è che questa commemorazione non si trasformi in un'apologia del fascismo e della celebrazione di Mussolini che è stato una disgrazia per l'Italia. Ha trascinato l'Italia in un dramma che non è stato solo quello della guerra ma della soppressione delle libertà democratiche". Cosi' il vicepresidente dell'Anpi, Emilio Ricci, commentando l'annuncio della nipote del Duce.

"Non vanno tollerate manifestazioni di stampo fascista - ha quindi aggiunto Ricci -. Abbiamo rispetto per le vicende personali della famiglia ma siamo molto duri dal punto di vista politico e morale. Noi non dimentichiamo, siamo difensori della memoria e di tutti i martiri massacrati dai nazisti e dai fascisti".