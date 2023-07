Alemanno: se governo va avanti così, in autunno pronti con nuovo movimento

Gianni Alemanno potrebbe uscire da Fratelli d'Italia e, in autunno, lanciare un nuovo movimento politico.

E' quanto annuncia lo stesso ex ministro dopo le divergenze all'interno della maggioranza. "Abbiamo il dovere di dire le cose come stanno con voce chiara e ferma, e siccome non c'è spazio nei partiti per dire quello che si pensa, siamo qua fuori dai partiti a dire come la pensiamo e a dire che se dall'interno del governo di centrodestra non ci ascolteranno e continueranno su questa strada, noi in autunno siamo pronti a lanciare un movimento politico", ha detto infatti intervenendo a "Orvieto '23-Forum dell'indipendenza italiana", evento a cui hanno preso parte oltre 30 associazioni.