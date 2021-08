Agroalimentare, Di Maio: "Preoccupa contraffazione di marchi italiani"

Ansa

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio esprime la sua preoccupazione per "la contraffazione dei beni alimentari su scala mondiale" in videocollegamento all'assemblea di Federalimentare. "Pratiche dannose, come l'Italian sounding, hanno raggiunto dimensioni preoccupanti, specialmente nell'agroalimentare", afferma, sottolineando "l'intensa azione di contrasto" della Farnesina. E annuncia "azioni a tutela di marchi e certificazioni di qualità e origine".