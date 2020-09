Aggressione a Pontassieve, Matteo Salvini: "Non riesco a voler male alla signora, è pienamente perdonata"

"Aggressione di Pontassieve? Non riesco a voler male alla signora, per me è pienamente perdonata". Così Matteo Salvini a "Stasera Italia" commenta quanto accaduto in provincia di Firenze lo scorso 9 settembre.

Appena arrivato a Pontassieve per il suo tour elettorale, il leader della Lega è stato strattonato da una giovane, che gli ha strappato la camicia e il rosario che aveva al collo. Secondo quanto rilevato successivamente dalla Questura la 20enne originaria del Congo era "in evidente stato di alterazione psico-fisica".