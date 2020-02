Agenda governo, Pd: "Ora piano su formazione e lavoro" 

Il Partito Democratico, a quanto si apprende da fonti Dem, ha portato al primo tavolo di lavoro convocato dal premier Conte per l'agenda di governo 2020/2023 come prioritaria la richiesta di un piano strategico per la formazione e di un piano per il lavoro, da scrivere con imprese, sindacati, università e associazioni. "Bisogna riaccendere i motori dell'economia e andare avanti spingendo sull'acceleratore delle riforme", spiegano le stesse fonti.