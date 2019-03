Adozioni, P.Chigi: "Ministri si rimbocchino maniche prima parlare"

"Bisogna rimboccarsi le maniche, lavorare nei ministeri tutti i giorni e studiare le cose prima di parlare altrimenti si fa solo confusione". E' quanto scritto in una nota di Palazzo Chigi, in cui si sottolinea che la delega alle adozioni è in capo al ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana. Il riferimento è a Matteo Salvini che aveva invitato il sottosegretario Vincenzo Spadafora a occuparsi della modifica del processo di adozione.