Adozioni internazionali, la Consulta: "Il Parlamento valuti la disponibilità delle coppie gay"

Il Parlamento potrà valutare la possibilità di consentire alle coppie dello stesso sesso unite civilmente di candidarsi all'adozione internazionale di minori residenti all'estero. È quanto afferma la Corte costituzionale in una sentenza, nella quale rimette al legislatore il compito di stabilire come intervenire.
Secondo la Consulta, spetta infatti al Parlamento "effettuare la valutazione del miglior interesse del minore" e definire eventuali nuove regole affinché il principio centrale continui a essere il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia.
La Corte sottolinea che il legislatore "ben potrà confrontarsi con la disponibilità di coppie omoaffettive unite civilmente" a sottoporsi a una verifica concreta della propria idoneità ad accogliere un minore abbandonato. Una possibilità che, si legge nella pronuncia, si inserirebbe in un percorso di solidarietà e nel solco dell'articolo 2 della Costituzione. La sentenza, dunque, non introduce direttamente una nuova possibilità di adozione, ma indica al Parlamento la strada per valutare un eventuale intervento normativo, mettendo al centro le esigenze e il benessere dei minori.