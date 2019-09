Accumoli, Conte: per ricostruire servono anni, superare criticità

"Dobbiamo intervenire nell'ottica che non bastino uno o due anni. Per la ricostruzione occorreranno anni ma dobbiamo intervenire per superare alcune criticità". Lo ha detto Giuseppe Conte durante la sua visita ad Accumoli (Rieti), nelle zone colpite dal sisma del 2016. "Non è una passerella, conosco i problemi. Stiamo analizzando le criticità", ha aggiunto il premier.