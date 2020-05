Acciai Speciali Terni, presidente Umbria: tutelare occupazione

"La Regione, in merito alla volontà che ci è stata comunicata di voler cedere o ricercare un partner per Ast, è pronta a fare la propria parte per far sì che i livelli occupazionali vengano tutelati e che non vengano dispersi né le potenzialità future né il valore che l'azienda ha sempre avuto per l'Umbria e l'Italia intera". Lo ha annunciato il governatore Donatella Tesei.