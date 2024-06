Aborto, proposta FI per un reddito di maternità: 1.000 euro al mese per ridurre le interruzioni di gravidanza

Il reddito, si legge nel testo visionato dall'agenzia di stampa LaPresse, "spetta nella misura di 1.000 euro mensili per dodici mensilità, a condizione che il valore dell'Isee del nucleo familiare di appartenenza della richiedente non sia superiore a 15mila euro, fino al compimento del 5° anno di età del bambino". Per dare attuazione al beneficio economico, il ddl istituisce presso il Mef un fondo denominato "Fondo per il reddito di maternità" con una dotazione di 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.