A24-A25, Toninelli: "La proroga della concessione sta per finire"

"La proroga della concessione per la A24 e la A25 sta per finire". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. In merito alle indiscrezioni circolate sulla possibile realizzazione di un terzo traforo del Gran Sasso, Toninelli ha precisato: "Non so da dove sia uscita la notizia. L'indirizzo politico è che non serve e non si farà. Serve intervenire, ma in maniera meno impattante dal punto di vista ambientale".