25 aprile, Di Maio: si vada a Corleone,ma no ombre mafia in politica

"Puoi anche andare a Corleone a dire che vuoi liberare il Paese dalla mafia, ma per farlo devi evitare che la politica abbia anche solo un'ombra legata a inchieste su corruzione e mafia". E' quanto ha detto Luigi Di Maio alludendo alla scelta di Matteo Salvini di passare nella cittadina siciliana la giornata del 25 aprile. Il riferimento è al caso del sottosegretario Siri, indagato per corruzione in un'inchiesta su impianti eolici in Sicilia.