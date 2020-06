2 Giugno, Meloni: “La sinistra vorrebbe un Paese senza centrodestra, ma noi esistiamo e manifestiamo”

"La sinistra vuole un'Italia dove il centrodestra non esiste, ma esiste e quindi anche noi abbiamo di diritto di fare le nostre iniziative, di dire pacificamente quello che pensiamo". Sono le parole di Giorgia Meloni, in collegamento a "Mattino Ciqnue", prima di partecipare alla manifestazione del 2 giungo organizzata dal centrodestra. "Non ci saranno striscioni contro il governo - conclude la leader di Fratelli d'Italia - ma un'enorme bandiera tricolore, un simbolo che ci rappresenta tutti".

E a chi le chiede se forse era il caso di manifestare in un'altra giornata e non proprio nel giorno della festa della Repubblica, Meloni spiega: "Giusto organizzarla il 2 giugno - conclude la leader di Fratelli d'Italia - perché questa è un'iniziativa di orgoglio e di speranza, in un momento difficile per l'Italia"