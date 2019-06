2 Giugno, Mattarella: "La Costituzione sia la nostra guida" | Fico: "Festa di tutti, migranti e rom" | Di Maio: "Opinioni personali"

"La Festa della Repubblica è una festa che esprime i più alti valori di unità, appartenenza e identità collettiva. È una celebrazione di grande valenza simbolica per le istituzioni e per i cittadini perché ricorda un passaggio fondamentale per la nostra storia: la scelta degli italiani di aderire all'ideale repubblicano attraverso il referendum del 1946. L'augurio che oggi voglio esprimere è che il Paese intero ricordi e festeggi il momento in cui l'Italia, dopo la guerra e le divisioni, s'è fatta nazione. Buona festa della Repubblica a tutti gli italiani". Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati.