18app, via all'edizione del Bonus Cultura per i 2002 | Plaude anche Stephen King e Franceschini lo ringrazia

"Grazie Stephen King", ha replicato semplicemente il ministro della Cultura al "cinguettio" dell'autore americano.

Come richiedere il bonus - Il Bonus Cultura è un'iniziativa nata nel 2016 per avvicinare i giovani alla cultura. Per registrarsi è necessario soltanto richiedere la propria identità digitale (SPID) e accedere attraverso il sito www.18app.italia.it per poter usufruire del portafoglio digitale.

Come spendere il bonus - Il contributo può essere investito in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti e parchi, eventi culturali, corsi di musica, teatro o lingua straniera, prodotti dell'editoria audiovisiva e, da quest'anno, anche in abbonamenti ai quotidiani.