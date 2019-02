"Stasera Italia": M5s nel caos, dalle piazze gremite alle durissime contestazioni: "Il Movimento è morto"

Dal Piemonte fino alla Puglia passando per Roma. Il Movimento Cinque Stelle sta perdendo consensi un po' ovunque nella penisola. Il caso Diciotti, con il relativo salvataggio di Salvini, non è stato gradito dagli elettori pentastellati della prima ora. E così se al sud i cittadini pugliesi sono delusi per la mancata chiusura dell'Ilva e il mancato blocco del cantiere del gasdotto TAP, al nord le proteste sono legate alle indecisioni del governo sulla Tav.



Martedì sera al Teatro Brancaccio di Roma, è andata in scena la prima delle due serate di Beppe Grillo con il suo spettacolo “Insomnia”. Proprio fuori dal teatro romano si sono radunati alcuni contestatori dell’ex comico genovese. Uno di loro è intervenuto a "Stasera Italia": “Siamo gli attivisti del M5S del 2009, non siamo transitati nel partito di Di Maio. Vogliamo che Grillo prenda posizione. Il nostro Movimento si sta facendo vampirizzare dalla Lega”.