"Ruolo naturale della donna? A casa e in famiglia": polemica sul manifesto dei giovani leghisti di Crotone

E' polemica sul manifesto per l'8 marzo pubblicato sulla pagina Facebook "Lega Giovani Salvini Premier" della città di Crotone . Nel volantino sono elencati sei punti che rispondono alla domanda "chi offende la dignità della donna?" . Per i giovani leghisti di Crotone, la dignità della donna viene offesa da chi sostiene la "ignominiosa pratica dell'utero in affitto" e da chi contrasta il "ruolo naturale della donna volto alla promozione e al sostegno della vita e della famiglia".

A offendere la dignità della donna, sempre secondo il volantino leghista, sarebbero coloro che vogliono sostituire le parole "mamma" e "papà" con "genitore 1" e "genitore 2" e quelli che ritengono che la donna "abbia bisogno di quote rosa per dimostrare il proprio valore".



E offendono la dignità femminile anche chi sostiene "una cultura politica che rivendica una sempre più marcata autodeterminazione della donna che suscita un atteggiamento rancoroso e di lotta nei confronti dell'uomo" e chi strumentalizza la donna "per finalità meramente ideologiche" al solo scopo "di fare la rivoluzione".



Fratoianni: "Per la Lega di Crotone il ruolo della donna è a casa" - "Care amiche, volete tornare nel chiuso delle vostre case? Volete rinunciare alle vostre ambizioni, al vostro lavoro, alla vostra libertà? Ora sapete chi potete scegliere: la Lega di Salvini". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, commenta il volantino. "Questi leghisti sono pessimi - aggiunge Fratoianni -. Non dicono mai, mai, mai una parola sulle violenze che subiscono le donne e fanno un manifesto per dire che la dignità della donna viene offesa dall'autodeterminazione. Cioè dalla possibilità di ciascuna donna di decidere per se stessa. Chiaro?".