"Non vi sono liberatori. Solo uomini che si liberano": il discorso di Mattarella del 25 aprile 2019

In un tempo in cui la memoria rischia di scolorirsi o di essere strumentalizzata, la nostra libertà si propone come una bussola. Non per celebrare un passato intoccabile, ma per alimentare il presente di valori concreti. Perché, come ricorda il partigiano Teresio Olivelli nelle ultime righe dell'intervento tenuto sei anni fa da Sergio Mattarella: "Non vi sono liberatori. Solo uomini che si liberano".