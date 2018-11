"Lʼinformazione a 370 gradi" del ministro Barbara Lezzi: gaffe o fake news? Il dilemma corre su Twitter

"Bisogna informare i cittadini a 370 gradi". E' l'ultimo giallo sulla presunta gaffe del ministro per il Sud, Barbara Lezzi, fatta durante la trasmissione televisiva "L'Aria che tira" parlando del servizio pubblico e della necessità di un pluralismo dell'informazione scientifica. E, come al solito, i social non perdonano, con l'hashtag #Lezzi che è diventato trend topic su Twitter associato a vari meme e battute divertenti. Però c'è chi sostiene che si tratti di una fake news ai danni del ministro.