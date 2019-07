"Fondi russi alla Lega", Savoini: mai preso un rublo

"Non è mai dato un centesimo o un rublo alla Lega da chiunque e da nessuno di quelli citati" da BuzzFeed. E' quanto dichiara Gianluca Savoini, presidente dell'associazione Lombardia-Russia ed emissario della Lega a Mosca, protagonista dell'audio del sito di informazione americano che parla di un possibile accordo per fondi russi al Carroccio. "I soldi dove sono? Ovviamente non ci sono - prosegue Savoini - e chi dice il contrario viene denunciato".