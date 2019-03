"Decretone": pensione cittadinanza potrà essere erogata in contanti

La pensione di cittadinanza potrà essere erogata anche "con le modalità ordinarie di erogazione della pensione" e non su card. Lo prevede un emendamento al "decretone" presentato dalle relatrici. Gli assegni previdenziali possono essere riscossi alle Poste o in banca, in contanti (se inferiori a mille euro) o tramite accredito su conto corrente. Essendo la pensione di cittadinanza inferiore ai mille euro, il pagamento potrà avvenire anche in contanti.