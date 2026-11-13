"Dal governo norme sudamericane", è scontro Messina-Meloni

C'è una parola che torna nello scontro tra Giorgia Meloni e Carlo Messina: "rispetto". Quello che il numero uno di Intesa Sanpaolo pretende dopo aver "messo la faccia" sul patto dello scorso anno tra banche e governo che considera tradito. E quello che la presidente del Consiglio rivendica per le scelte di una manovra improntata alla "giustizia". "Aiutateci ad aiutare il Paese", esorta il banchiere al cospetto della Commissione banche, bollando il differimento dei crediti del Superbonus come una "formula sudamericana" - con lo spettro delle ristrutturazioni del debito e del default - e denunciando una proposta "non coerente con la Costituzione". "Cerchiamo di darci una mano reciprocamente", ribatte la premier da Dublino.
"La presidente del Consiglio ha fatto un buon lavoro e riconosco che ha grandi capacità", concede Messina. "L'anno scorso sono stato il promotore dell'accordo" sul contributo delle banche "dopo un colloquio con Meloni", ricorda, rivendicando di aver difeso l'intesa triennale davanti agli investitori internazionali, convincendo anche chi minacciava azioni di responsabilità. "Oggi" quegli stessi investitori "non capiranno", avverte, preoccupato dal rischio di disperdere un patrimonio di fiducia prezioso in un Paese dall'alto debito.
Un affondo che, appena approdata alla Comunità politica europea, Meloni non lascia cadere. "Mi dispiace che si considerino misure sudamericane, penso che invece non lo siano", replica, evidenziando che sarebbe stata "più contenta di poter arrivare allo stesso risultato con un accordo, come è accaduto negli anni passati". Perché, mentre molti italiani affrontano una congiuntura difficile, ci sono realtà che hanno prosperato "anche grazie ai provvedimenti del governo". Messina rifiuta però i panni del banchiere ingrato. "Io critico il concetto di andare sempre verso lo stesso settore", precisa, per poi aggiungere che i problemi vanno affrontati "nel medio e lungo termine e non per i tre mesi successivi perché tra sei ci sono le elezioni".
In serata Palazzo Chigi, dopo alcune interlocuzioni con la banca, si racconta, prova a ricucire - almeno pubblicamente - uno strappo giudicato "inopportuno" da più di una voce: anche negli ambienti finanziari che fanno riferimento a parole "sbagliate" dal punto di vista diplomatico da parte dell'ad di Intesa. Meloni, viene precisato, aveva inteso la domanda dei cronisti sulle "misure sudamericane" come una critica all'intera manovra, non alla norma sul Superbonus, per la quale peraltro si sta lavorando ad alcune modifiche. Un equivoco, almeno formalmente: altrimenti non avrebbe parlato di "giustizia" ma di una "specifica scelta politica".
"Accetto le critiche di una misura sudamericana ma rivendico la politica asburgica di questi quattro anni" è il commento di Giancarlo Giorgetti.