"Dal governo norme sudamericane", è scontro Messina-Meloni

Un affondo che, appena approdata alla Comunità politica europea, Meloni non lascia cadere. "Mi dispiace che si considerino misure sudamericane, penso che invece non lo siano", replica, evidenziando che sarebbe stata "più contenta di poter arrivare allo stesso risultato con un accordo, come è accaduto negli anni passati". Perché, mentre molti italiani affrontano una congiuntura difficile, ci sono realtà che hanno prosperato "anche grazie ai provvedimenti del governo". Messina rifiuta però i panni del banchiere ingrato. "Io critico il concetto di andare sempre verso lo stesso settore", precisa, per poi aggiungere che i problemi vanno affrontati "nel medio e lungo termine e non per i tre mesi successivi perché tra sei ci sono le elezioni".