Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo: "Con Mps e Mediobanca 13.100 nuovi assunzioni entro il 2029"

"Le persone sono una componente essenziale. Le competenze, l'esperienza e le relazioni costruite nel tempo in Mps e Mediobanca rappresentano un patrimonio importante per il futuro. Prevediamo circa 13.100 nuove assunzioni entro il 2029, a sostegno della crescita, del ricambio generazionale e di nuove opportunità professionali". Lo dice il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina a commento dell'ok dei soci all'aumento a servizio dell'opas sul Monte dei Paschi di Siena. "Alla crescita economica affianchiamo un impegno sociale che è parte integrante del nostro modello. Il Piano d'Impresa di Intesa Sanpaolo prevede un miliardo di euro destinato a iniziative per la coesione. La maggiore forza del gruppo ci consentirà di ampliare ulteriormente il contributo alla riduzione delle disuguaglianze e al sostegno delle persone e delle comunità", evidenzia Messina.