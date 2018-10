"Buoni libro" in Veneto, Zaia: "Per ora basta l'autocertificazione"

"Per ora per i 'buoni libro' basterà l'autocertificazione sui redditi all'estero di cittadini extracomunitari. Esigeremo la documentazione dai consolati in un secondo tempo". Lo annuncia il presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo le polemiche sulle certificazioni richieste agli stranieri per ottenere i sussidi. Tuttavia, aggiunge, "se il cittadino vuole il muro contro muro, in quanto ritiene di non dover presentare nulla, non avrà diritto al contributo".