"Banfi o Renzi?", il sondaggio di Sibilia non ha sortito l'effetto sperato

" Lino Banfi alla commissione Unesco in un'Italia con il reddito di cittadinanza o Renzi presidente del Consiglio? Con uno sapete già come è finita...". È il sondaggio lanciato su Facebook da Carlo Sibilia , deputato M5s e sottosegretario al Viminale . L’iniziativa si è però rivelata un boomerang: l’87% degli oltre 73mila utenti che hanno votato ha preferito Renzi. Banfi, invece, pur chiaramente favorito dall'esponente grillino, si è fermato al 12%.

Alcuni attivisti dem hanno diffuso il sondaggio su vari gruppi social vicini al Pd esortando i membri a votare per Renzi. "Mi fa piacere che il Pd si unisca per vincere i sondaggi online, l'unica cosa che riesce ad aggiudicarsi quando c'è di mezzo un voto...", ha commentato sarcasticamente Sibilia. Si è espresso in merito anche lo stesso Renzi: "Fa il sottosegretario all’Interno. Dovrebbe occuparsi di sicurezza e polizia. Ma invece passa il tempo tra complotti (per lui gli americani NON sono andati sulla Luna) e figuracce come questa. Ma dove li trovano personaggi così?”, ha scritto l’ex premier su Twitter.