Wanda si fa mora, colpo di testa in casa Icardi

Cambio di look estremo per Wanda Nara, che dice addio alle lunghe chiome bionde da vamp e punta sul castano con frangetta. Lo sguardo è sempre lo stesso, profondo e sensuale, ma è messo ancora di più in risalto dal nuovo colore. Condivide le foto del cambiamento sui social, e in molti si chiedono: sarà vro o è solo una parrucca? Si dice che quando una donna decide di cambiare radicalmente l'hairstyle, ci siano di mezzo dei problemi di cuore. Chissà cosa ha combinato Mauro Icardi...



