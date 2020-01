Wanda Nara si fa truccare... il posteriore

Per essere impeccabile durante la diretta del "Grande Fratello Vip", Wanda Nara si prepara meticolosamente e non lascia nulla al caso. Dagli abiti da sogno agli accessori di lusso, passando per il make up sul viso e sul... lato B! La signora Icardi non trascura proprio nessun dettaglio e, in perizoma e reggiseno davanti allo specchio, lascia che il suo assistente le metta il fondotinta anche sul posteriore.

Davanti allo specchio ride e si mette in posa, sposta il bordo dello slip per favorire l'operazione. Si riprende e condivide tutto sui social, lasciando i follower in estasi davanti a un backstage così bollente. Se in camerino è sensualissima, in studio non è da meno. Accanto a Pupo e Alfonso Signorini, Wanda indossa un vestito nero che è tutto un luccichio, con una scollatura abissale che regala scorci mozzafiato sul suo décolleté esagerato. Il fondoschiena invece, truccato con tanta attenzione, per questa volta resta bene nascosto sotto la gonna lunga...

