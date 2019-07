Wanda Nara, incidente nel lago di Como: ripescata, sta bene!

Difficile stare a galla persino per una come Wanda Nara. Il calciomercato che riguarda Maurito, gli attacchi sugli alimenti di Maxi Lopez, le indiscrezioni sui provini per partecipare agli show tv e ora anche un incidente nel lago di Como. La famiglia Icardi ha trascorso il weekend nella villa che si affaccia sul Lario e tra grigliate, cene sontuose e partitelle sulle sponde, non è mancata neppure un po' di paura.