Vladimir Luxuria compie gli anni, le foto del compleanno spumeggiante

Vladimir Luxuria ha da poco concluso l’avventura in tv come conduttrice de “L’isola dei famosi” e ha debuttato in teatro con lo spettacolo "Princesa". L'artista poliedrica - attrice, commentatrice, autrice, ex membro del parlamento e attivista per i diritti LGBTQIA+ - ha inaugurato la stagione estiva del Teatro Franco Parenti di Milano portando in scena le vicende di Fernanda, precedentemente conosciuto come Fernandinho, in una ricerca appassionata dell'amore e della realizzazione di un sogno. “Penso che tutti abbiamo dei problemi nella vita, possiamo incontrare delle difficoltà, poi c'è chi riesce ad affrontarle, a superarle e chi invece soccombe. Io ho vissuto come Fernanda, ho sperimentato di tutto, dall'insulto alle botte, ma ho avuto la fortuna di avere un carattere forte, di avere anche un sostegno familiare, una solidarietà tra amici” ha detto Luxuria in un’intervista a Tgcom24.