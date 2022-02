Vip in lingerie per un San Valentino a tutta seduzione

Giulia De Lellis si mette in posa con un completino nero romantico e sensuale. Maliziosa sbottona i jeans per far vedere gli slip. Sabrina Salerno invece indossa la vestaglia di seta, aperta abbastanza da lasciar intravedere il reggiseno nero e le mutandine rosse. Il body di pizzo di Elisa Isoardi fa sussultare il cuore dei follower con le sue trasparenze maliziose e la scollatura vertiginosa, e la conduttrice gioca con la posa per valorizzare ancora di più il décolleté.



Chiara Ferragni è fermamente intenzionata a sedurre Fedez nel giorno della festa degli innamorati, e i suoi completini sono una chiara dichiarazione di intenti. Anche Beatrice Valli pubblica una carrellata di scatti in lingerie che lasciano a bocca aperta. Elisabetta Canalis è una bomba sexy in slip e reggiseno, Federica Nargi seduce con collant velati che fanno risaltare le cosce chilometriche. Guardale tutte nella gallery...

